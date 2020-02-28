Rusya Seyahat Acenteleri Birliği: Rus turistler son gelişmelere rağmen Türkiye'yi tercih ediyor

İdlib’de yaşanan son gelişmelerin Türkiye Rusya arasındaki turizm trafiğini etkilemediği belirtildi. ATA Genel Direktörü Natalya Osipova Ruslar'ın Türkiye’den satın aldıkları tur paketlerinin 2019 yılının aynı dönemine göre daha fazla olduğunu söyledi.

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği (ATA) Genel Direktörü Natalya Osipova, İdlib’deki durumun kötüleşmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili basında çıkan haberlere rağmen, Ruslar'ın Türkiye’den satın aldıkları tur paketlerinin 2019 yılının aynı dönemine göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Osipova, "Şubat ayı ortasına kadar Türkiye’ye olan turlar çok iyi satıldı. Bugün itibariyle biraz yavaşlamış durumda. Ancak, yine de geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek” dedi.

Türkiye’de Ruslar için yüksek sezonun Mayıs ayında başladığını hatırlatan Osipova, “Şu anda satışlardaki düşüşün sebebini söylemek çok zor, ancak bana göre, basında sıkça tartışılan koronavürüsle ilgili haberler asıl nedendir” şeklinde konuştu.

Osipova sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de siyasi durumun kötüleşmesine rağmen, turizm sektörü tatil için bu ülkeyi tercih eden Rus turistler için herhangi bir tehlike görmüyor. Olayların ne yönde gelişeceğini bilmiyoruz, ancak Türkiye’deki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.”