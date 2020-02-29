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11:35 29 Şubat 2020
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    Edirne'de tava ciğere yüzde 12 zam geldi

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    Ekonomi
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    Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde kentin meşhur lezzeti tava ciğere gelen yüzde 12 zamla, ciğerin porsiyonu 28 lira oldu. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, kendilerinin de zam kararı alabileceklerini duyurdu.

    Edirne'de uzun süredir tavan fiyat uygulamasıyla en yüksek fiyat olan 25 liradan satılan kentin meşhur lezzeti tava ciğerine zam geldi.

    Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmeler, odaya yaptıkları zam talebinin karşılığını aldı ve yüzde 12 zamla ciğerin porsiyonu 28 liraya çıktı. Oda söz konusu zam talebini köftede kabul etmezken, fiyat üzerinde söz sahibi bir diğer kuruluş olan Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) ise henüz üyeleri için zam kararı almadı.

    'Zam yapmadan önce tüm girdileri kontrol ediyoruz'

    Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, talebin odaya üye olan işletme sahiplerinden geldiğini söyledi. Zıpkınkurt, en son 1 yıl önce zam yapılan ciğerde girdi maliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

    "Biz şöyle bir prosedür izliyoruz, önce firmalardan ürettiği ürünle alakalı talep geliyor, fiyat tarifesinin güncellenmesini ve yeni fiyatın belirlenmesini istiyor. Biz önce bu talebi alıyoruz, meslek komitesine gönderiyoruz. Komite bu fiyat tarifesine bakıyor, ham madde girişleri, doğal gaz, akaryakıt, personel, elektrik yani tüm girdileri toparlıyor ve bir kanıya varıp bize rapor veriyor. Diyor ki, bu istenen fiyat doğrudur, yönetime tekrar geliyor. Yönetime gelen rapor doğrultusunda girdiler piyasada yeniden kontrol ediliyor. Ardından tekrar yönetime geliyor. Daha sonra bunu odamız meclisinde görüşüyoruz. Mecliste sektör temsilcisi çıkıyor diyor ki; şu tarihte aldığımız fiyata şu kadar zam geldi gibi tüm bilgilerini aktarıyor. Meclis de kendi iradesiyle fiyat böyle olmalı şeklinde fiyat onaylanıyor."

    'Tavan fiyat verdik'

    Verilen 28 liralık tarifenin tavan fiyat olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Bizim verdiğimiz fiyat tavan fiyat. Serbest piyasa koşularında arkadaşlarımız bu fiyatı alabilir ama daha aşağı da uygulayabilir, en üst rakamı da uygulayabilir. Yani arz, talep meselesi bu. Köftede henüz bir talep yok bize gelen. Tabi bunlar et fiyatlarıyla alakalı, et fiyatlarında bir yükselme olursa bununla ilgili köfteciler de fiyat tarifesi isteyecektir" diye konuştu.

    Esnaf Birliği: Talep gelirse biz de fiyat artışı veririz

    Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ise birliklerine bağlı işletmelerde henüz fiyat zammı uygulamadıklarını söyledi.

    Cingöz, şunları kaydetti:

    "Ciğerdeki fiyat artışı konusu zaten 2 aydır Edirne'nin gündeminde vardı. Bir ara fiyat tarifesi almadan da bazı arkadaşlar ciğer fiyatlarını arttırdılar. Bize şu ana kadar yapılan müracaatları biz onaylamadık. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın da geçen hafta ciğere fiyat zammını onayladığını öğrendik. An itibariyle bu gelişmeden sonra bu ayki yönetim kurulu toplantısına ciğerle ilgili artış talebi gelirse biz de bu zammı vermek zorundayız. Sonuç olarak ETSO'ya kayıtlı olan ciğerci esnafıyla Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı olan ciğerci esnafının girdi fiyatları arasında bir fark yok. Eğer onlar girdi fiyatlarından dolayı bu fiyatı vermişse bizim de vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum."

    Fiyat artışının normal olduğunu söyleyen Cingöz, "Ben olması gerekenin bu olduğuna inanıyorum. En son geçen sene mart ayının sonunda ciğere zam vermiştik. 1 yılda çok şey değişti. Ham maddeye fark geldi, asgari ücrete farkı geldi. Özellikle enerjiye çok ciddi fark geldi. Dolayısıyla ETSO da artık fiyat verdiği için biz de talep gelirse kabul edeceğiz" dedi.

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