Benzin ve motorine 15 kuruşluk ÖTV zammı

"Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına yüzde 6.31 oranında zam geldi.
ÖTV üzerinden alınan KDV’den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.63 lira, motorinin litre fiyatı ise 6.27 lira oldu.
29 Ocak 2020 tarihinde de motorinin litresinden alınan ÖTV tutarına 11 kuruş zam yapılmıştı.
Zam ÖTV üzerinden alınan KDV ile birlikte pompaya 13 kuruş olarak yansımıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)