Benzin ve motorine 15 kuruşluk ÖTV zammı

Benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) 15’er kuruş zam geldi. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2 lira 37 kuruştan 2 lira 52 kuruşa; bir litre motorinin ÖTV'si ise bir lira 90 kuruştan 2 lira 05 kuruşa çıktı.