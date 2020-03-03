Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği onaylandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili askeri alan olan söz konusu yerin plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi için planlama çalışmaları tamamlandı.

İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi bin 753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği ve plan notu ilavesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli ve milli elektrikli otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000'lik planları da oy birliğiyle meclisten geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın bütün ilçelere ciddi faydalar sağlayacağını belirtti.