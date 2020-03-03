Rekabette kurallar değişiyor

Hükümet, şirketlerin tekel oluşturmalarını önlemek, rekabet kurallarına uymalarını denetlemek için var olan kurallar bütününü değiştiriyor.

Rekabet Kurumu Yasası’nda yapılacak değişiklikle, ‘etkin rekabet’ kavramı getiriliyor. Bu düzenleme, piyasadaki hakimiyet kurallarını kökünden değiştirecek. Edinilen bölgeye göre, Rekabet Kurumu Yasası’nda, büyük bölümü AB’ye uyum kapsamında, bir dizi değişikliğe gidilecek.

Değişikliklere ilişkin çalışma, aralarında bürokratlar, uzmanlar ve siyasilerin de olduğu geniş bir komisyon tarafından başlatıldı. Sadece rekabet kuralları değil, rekabeti ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar, verilen cezalar ve süreler de değişecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre çalışma özetle şu hükümleri içerecek: