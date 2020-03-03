Dolarda düşüş

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının koronavirüs salgınına karşı ekonomileri destekleyici kararlar alacağına yönelik beklentinin artmasıyla dolar Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybediyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik yavaşlamaya karşı bu ayki toplantısında 50 baz puan indirim bekleniyor.

Bu sebeple dün 6.23-6.25 aralığında hareket eden dolar yeni güne 6.1834 liradan başladı.

Bugün Suriye ve koronavirüsle ilgili haberler piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bunun yanında gözler saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı şubat ayı enflasyon verisinde olacak.

Enflasyon oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olası bir faiz indirimi için ne kadar alanı olacağını göstermesi bakımından önem arz ediyor.