Türk vatandaşı olmayan yolculara yurt dışından 5 kg altın getirme hakkı

Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmayan ve Türkiye'ye giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcular beraberlerinde bir yıl içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın getirebilecek.

Yeni yapılan düzenlemeye göre ayrıca dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabilmesi kararlaştırıldı.