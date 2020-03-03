Emekliler 1000 lira promosyon istiyor

Tüm Emekli-Sen'e bağlı emekliler, Bursa Osmangazi metro istasyonunda bir araya gelerek hükümetten 1000 liralık promosyon talebinde bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, düdükleriyle ve tencere tavalarla protesto eylemine katılan emekliler, 3 yılda bir bankaların ödediği 300, 375 ve 450 liralık promosyonun çok az olduğunu, haklarının yenildiğini ifade etti.

Türkiye genelinde emekli promosyonu ile alakalı imza kampanyaları düzenlendiğini ifade eden Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, "Promosyonda söz sahibi olmak istiyoruz. Ülkenin her yanında, 102 şube ve temsilciliğimizle imza kampanyaları düzenledik. Bakanlık yetkilileri, promosyon miktarını belirlerken, emekli sendikalarıyla görüşmelidir” dedi.

Onayman, "Emeklileri ayrıştırmadan, banka banka dolaştırmadan, üç yıl için net 1000 TL promosyon istiyoruz. Bizler banka banka gezerek dilenci muamelesi görmek istemiyoruz. Emeklilerden yüzde 5 kesinti ve ikramiyelerinin kesilmesi emeklilerin yaşamına yönelik bir saldırıdır. Bu politikalar, emekliyi sefaletin dibine göndermektir" diye konuştu.