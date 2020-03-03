Yüksek kur Migros'u vurdu: Zarar 492 milyon lira

Migros son 5 yılın dördünde zarar açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre, şirket geçen yıl 492 milyon lira zarar açıkladı. Bu zararda, şirketin büyük kısmı döviz cinsinden olan 14 milyar 138 milyon lira tutarındaki borcu önemli rol oynadı.

Migros, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bağımsız denetim kuruluşu raporuna göre Migros 2019 yılında 492 milyon 112 bin lira zarar etti.

KAP'a sunulan bilançoya göre, şirketin toplam borcu 14 milyar 138 milyon lira. Bu borcun 7.5 milyarlık kısmı kısa vadeli borçlardan, önemli bir kısmı ise döviz cinsinden oluşuyor. Dolayısıyla kur hareketlerindeki dalgalanma şirketin kâr-zarar bilançosunu doğrudan etkiliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, şirketin toplam varlığı ise 14 milyar 460 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 9.2 milyar lirası duran, 5.2 milyar lirası dönen varlıklardan oluştu. 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar, hasılatı ise yüzde 24 artışla 23.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin, son 5 yılda açıkladığı kâr-zarar tablosu şöyle;