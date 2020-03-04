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13:20 04 Mart 2020
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    Otomotiv pazarı şubatta yüzde 89 büyüdü

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003041041528602-otomotiv-pazari-subatta-yuzde-89-buyudu/

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.44 büyüyerek 47 bin 122 oldu.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89.44 arttı.

    Şubat ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti.

    Detroit Otomobil Fuarı
    © AFP 2020 / Jim Watson
    Lüks otomobil satışları da fren yaptı
    Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı şubat ayına göre satışlar yüzde 65.7 arttı ve 9395 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarında geçen yılın şubat ayında 5670 adet satış gerçekleşmişti.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 6.73 artış gösterdi.

    Yılın ilk 2 ayında yüzde 90 arttı

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89.55 artarak 74395 adet oldu. 2019 yılı iki aylık dönemde 39248 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

    Otomobil satışlar da 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97.93 artarak 59743 adet seviyesinde kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 30184 adet satış olmuştu.

    Hafif ticari araç pazarına bakıldığında, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.65 artarak 14652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9064 adet satış gerçekleşmişti.

    Şubat sonunda 80 elektrikli ve 2128 hibrit otomobil satıldı

    2020 yılı şubat ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 98.9 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13.9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29.4 azalış izlendi.

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    Etiketler:
    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomotiv, Türkiye
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