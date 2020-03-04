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13:21 04 Mart 2020
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    Bodrum, plaj, tatil

    Türkiye'deki turistik tesislerde konaklama oranları arttı

    © AA / Ali Ballı
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre konaklama tesislerine geliş sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 12.38 artış göstererek 80.87 milyona, geceleme sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artarak 211.29 milyona ulaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeler tarafından belgelendirilen konaklama tesislerindeki konaklama istatistiklerinden derlenen bilgilere göre geçen yıl tesislerde konaklayanların yüzde 62.86'sını yabancı ziyaretçiler oluşturdu.

    Bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerine geliş sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 12.38 artış göstererek 80.87 milyona, geceleme sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artarak 211.29 milyona çıktı.

    Tesislerde ortalama kalış süresi 2.61 gün, doluluk oranı ise yüzde 53.48 oldu. Geçen yılki gecelemelerin yüzde 24.68'i belediye belgeli konaklama tesislerinde, yüzde 75.32'si ise Bakanlık işletme belgeli konaklama tesislerinde gerçekleşti.

    Tesislere en çok ziyaretçi haziran-ekim döneminde geldi

    Aylar itibarıyla tesisler en çok ziyaretçiyi haziran-ekim aylarında misafir etti. Nisan-ekim dönemi ise en çok geceleme yapılan aylar oldu.

    Yıl içerisinde en yüksek doluluk oranına yüzde 77.48 ile ağustosta ulaşıldı. Kasım-mart arasında ise doluluk oranı en düşük seviyede gerçekleşti.

    Yabancılar arasında en çok geceleme yapan ziyaretçiler yüzde 23.43 ile Ruslar olurken, yüzde 19.36 ile Almanya ikinci, yüzde 7.35 ile İngiltere üçüncü, yüzde 3.19 ile Ukrayna dördüncü, yüzde 2.99 ile Polonya beşinci sırada yer aldı. Diğer ülkelerin toplam içindeki payı yüzde 43.69 oldu.

    Yerlinin de yabancının da ilk tercihi Antalya

    Yerli ziyaretçiler yüzde 14.68 ile geçen yıl en çok Antalya'da geceledi. Antalya'yı sırasıyla İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara takip etti.

    Yabancı ziyaretçiler de yüzde 62.9 oranıyla en çok gecelemeyi Antalya'da yaptı. Bu ilin ardından sırasıyla İstanbul, Muğla, Aydın ve İzmir geldi.

    Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yapılan toplam geceleme rakamlarında Antalya yine birinci olurken, İstanbul ikinci, Muğla üçüncü, İzmir dördüncü, Aydın beşinci sırada yer aldı.

    Nijer ortalama kalış süresinde birinci

    Yabancı ziyaretçilerin yaptığı gecelemelerde ortalama kalış süresi açısından ilk sırayı 4.94 günle Nijerliler aldı. Nijer'i 4.74 günle Lüksemburg, 4.61 günle Letonya, 4.57 ile İngiltere, 4.44 ile Mikronezya uyruklular takip etti.

    Beş yıldızlı oteller birinci tercih

    En çok geceleme yüzde 38,26 ile 5 yıldızlı otellerde yapıldı. İkinci sırada yüzde 17.88 ile belediye belgeli oteller, üçüncü sırada ise yüzde 17.50 ile Bakanlık tarafından belgelendirilen 4 yıldızlı oteller aldı.

    3 yıldızlı oteller dördüncü, 1. Sınıf Tatil Köyleri beşinci sırada tercih edilen konaklama tesisleri oldu. 

    Etiketler:
    İstanbul, Antalya, Polonya, Almanya, Ukrayna, Mikronezya, İngiltere, Letonya, Nijer, Otel, Tesis, Konaklama, Turizm, Ekonomi, Rusya, Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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