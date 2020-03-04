Türk şoförler Türkmenistan'da mahsur kaldı

Özbekistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerine yük götüren Türk nakliyeciler, Türkmenistan'ın koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle mahsur kaldı.

Dünya gazetesinden Osman Şişko'nun haberine göre, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerine yük götüren Türk nakliyeciler, Türkmenistan'ın koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle mahsur kaldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, herkesin bir bekleyeni olduğunu ifade ederek, Türk şoförüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İran sınırında tutulan yaklaşık 800 şoför, devlet yetkililerine seslenerek, TIR parklarının kapılarına zincir vurulduğunu ve hiçbir şekilde çıkış verilmediğini ifade ettiler.

'Artık sözün bittiği yerdeyiz, ilkel şartlarda içeride kaldık'

Yetkililerden sorunun çözülmesini talep eden şoförler, şu ifadeleri kullandı:

"Artık sözün bittiği yerdeyiz. Hiç kimseyi dışarı dahi bırakmıyorlar. İlkel şartlarda içeride kaldık. Lokanta yok, su yok, lavabo yok, banyo yok. Günlerce duş dahi alamadık. Sorunumuza bir muhatap da bulamıyoruz. Daha ne kadar burada bekleyeceğiz. Hiçbirimizde Allah’a şükür hastalık yok. Bu çağ dışı uygulama ile hasta olmaktan korkuyoruz. Çocuklarımızı özledik. Artık birileri sesimizi duysun. Bir an önce evimize gitmek istiyoruz."