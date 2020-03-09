Koronavirüsün üzerine petrol sosu: ABD borsalarında işlemler otomatik olarak durdu

Bugün ABD borsalarının yüzde 7'ye varan düşüşle açılması üzerine hisse alım satımları otomatik olarak geçici şekilde durdu.

15 dakikalık kesintinin ardından işlemler yeniden başladığında, üç büyük endeks olan Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 yüzde 6'nın üzerinde düşüşle seyrediyordu.

Here is how the markets work during disruptions or panic selling of stocks. #CoronavirusOutbreak https://t.co/lHl4IpYVoL — India Today (@IndiaToday) March 9, 2020

İlk kez devreye girdi

2013'te yürürlüğe giren yeni sistem uyarınca New York Borsası'nda işlemlerin otomatik olarak durması kuralı, böylece ilk kez devreye girmiş oldu.

2008 mali krizinden beri en kötü gün

Bugün küresel çapta hisseler, 2008 mali krizinden beri en kötü günü yaşadı.

The stock market just fell so fast that trading was halted for the first time since 2008 https://t.co/NCZRJzUsze — TIME (@TIME) March 9, 2020

Küresel çapta çöküş

Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya rekor düşüşler yaşanırken, petrol ihracatçısı Norveç'te borsa yüzde 12, Latin Amerika'nın kırılgan ekonomisi Arjantin'de borsa yüzde 9 düşüşü gördü.

Trading in Pakistan’s stock market is halted for 45 minutes as panic grips markets https://t.co/y9EFVSOZMw — Bloomberg (@business) March 9, 2020

Petrol sudan ucuz olma yolunda

Zaten koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin kroşesini yemiş borsa, Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşamaması sonucu fiyatların son 4 yılın en dibine inmesinin etkisiyle nakavt oldu.

Petrol fiyatlarının bugüne yüzde 30 düşüşle girmesi, 1991 Körfez Savaşı'nın başlangıcından beri bir günde yaşanan en büyük düşüş oldu. Daha sonra yüzde 20'nin altında düşüşe geçti.

'Tam bir kıyım'

Piyasaların verdiği tepkiyi 'tam bir kıyım' diye niteleyen analistler, bugünü 'Kara Pazartesi' diye niteledi.

Seven Yatırım Yönetimi'nden Justin Urquhart-Stewart, "Bu, piyasalarda uzun zamandır görmediğim bir gerginlik düzeyinin göstergesi" dedi.

Urquhart-Stewart'a göre yatırımcılar Suudi Arabistan ve Rusya'nın ne yapabileceğini öngöremediğinden hızla hisse satıyor.