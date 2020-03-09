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19:23 09 Mart 2020
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    New York Borsası'nda işlemlerin durduğu tablolara yansıdı.

    Koronavirüsün üzerine petrol sosu: ABD borsalarında işlemler otomatik olarak durdu

    © REUTERS / BRYAN R SMITH
    Ekonomi
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    Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artmasının üzerine petrol fiyatlarındaki sert düşüş binince, borsalar son 12 yılın en kötü gününü yaşadı.

    Bugün ABD borsalarının yüzde 7'ye varan düşüşle açılması üzerine hisse alım satımları otomatik olarak geçici şekilde durdu. 

    15 dakikalık kesintinin ardından işlemler yeniden başladığında, üç büyük endeks olan Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 yüzde 6'nın üzerinde düşüşle seyrediyordu. 

    İlk kez devreye girdi

    2013'te yürürlüğe giren yeni sistem uyarınca New York Borsası'nda işlemlerin otomatik olarak durması kuralı, böylece ilk kez devreye girmiş oldu.

    2008 mali krizinden beri en kötü gün

    Bugün küresel çapta hisseler, 2008 mali krizinden beri en kötü günü yaşadı. 

    Küresel çapta çöküş

    Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya rekor düşüşler yaşanırken, petrol ihracatçısı Norveç'te borsa yüzde 12, Latin Amerika'nın kırılgan ekonomisi Arjantin'de borsa yüzde 9 düşüşü gördü.

    Petrol sudan ucuz olma yolunda

    Zaten koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin kroşesini yemiş borsa, Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşamaması sonucu fiyatların son 4 yılın en dibine inmesinin etkisiyle nakavt oldu. 

    Petrol fiyatlarının bugüne yüzde 30 düşüşle girmesi, 1991 Körfez Savaşı'nın başlangıcından beri bir günde yaşanan en büyük düşüş oldu. Daha sonra yüzde 20'nin altında düşüşe geçti.   

    'Tam bir kıyım'

    Piyasaların verdiği tepkiyi 'tam bir kıyım' diye niteleyen analistler, bugünü 'Kara Pazartesi' diye niteledi. 

    Seven Yatırım Yönetimi'nden Justin Urquhart-Stewart, "Bu, piyasalarda uzun zamandır görmediğim bir gerginlik düzeyinin göstergesi" dedi. 

    Urquhart-Stewart'a göre yatırımcılar Suudi Arabistan ve Rusya'nın ne yapabileceğini öngöremediğinden hızla hisse satıyor.

    Etiketler:
    Nasdaq, Dow Jones, Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol fiyatları, Koronavirüs, durdurma, işlem, Hisse, Borsa, küresel, ABD
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