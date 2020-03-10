Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Covid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı da hatırlatıldı.

Ayrıca ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği ifade edildi.

Deutsche Bank'ın 150. yıl kutlamaları iptal edildi

Bu arada, Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank, Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek '2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı' da salgın nedeniyle iptal edildi.