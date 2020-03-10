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11:18 10 Mart 2020
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    banka, kredi, faiz

    Tüketici kredisine belge şartı geliyor

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003101041563731-tuketici-kredisine-belge-sarti-geliyor/

    BDDK'nın tüketici kredilerini frenlemek ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak için bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Buna göre banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine yapacak.

    Şimdiye kadar bankalardan sadece gelirin belgelenmesi karşılığı alınan tüketici kredileri şarta bağlanıyor. Ekonomi yönetiminin faizlerin düşmesi ile yüzde 38 artarak enflasyona olumsuz etkide bulunacağını düşündüğü tüketici kredilerine ilk engel hafta sonu Merkez Bankası tarafından gelmişti.

    Banka yaptığı düzenleme ile bankaların mevduat munzam oranlarında uyguladığı teşviklerden yararlanması için daha az tüketici kredisi kullanmalarını sağlamaya çalıştı. Yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

    Habertürk’ten Rahim Ak'ın haberine göre Merkez Bankası'nın ardından şimdi bir önlemin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınacağı öğrenildi. BDDK'nın tüketici kredilerini frenlemek ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak için bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

    ‘Dövizde spekülasyonun önü de alınacak’

    Eğer çalışma yürürlüğe girerse harcama nedeni gösteremeyenlere kredi verilmeyecek. Buna göre banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine yapacak. Böylece bir yandan tüketici kredileri frenlenirken diğer yandan da vatandaşın TL kredi çekip döviz almasının ve kurda spekülasyon yapmasının önünün kesilmesinin de amaçlandığı öğrenildi. Ancak bazı uzmanlar tüketici kredilerinin ağırlıklı olarak kredi kartı borcunu ödemek isteyen vatandaşlar tarafından kullanıldığını belirterek bu kişilerin zor durumda kalabileceği uyarısında bulunuyor.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2020 / Ozan Köse
    Ziraat Bankası konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü
    Diğer yandan petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte cari açıkta beklenen iyileşmenin tüketim tarafında hükümetin elinin rahatlayacağını düşünen uzmanlar ise bu nedenle tüketim artışına karşı BDDK'nın alacağı bu önlemin bir süre rafta tutulacağını düşünüyor.

    Bir yılda 72 milyar liralık artış

    BDDK'nın radarında olan konut ve taşıt hariç tüketici kredileri yani ihtiyaç kredileri son 1 yılda yüzde 38 arttı. Geçen yılbaşında 202.4 milyar lira olan ihtiyaç kredileri Şubat 2020 sonunda 76 milyar lira artarak 278 milyar lirayı aştı.  İhtiyaç kredileri tüketimi artıran unsurlar arasında yer alıyor ve tüketimdeki artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu da artıran unsurlar arasında yer alıyor.

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    Etiketler:
    Enflasyon, Faiz, Ekonomi, Kredi, Banka
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