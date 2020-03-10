Borsa, Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüs açıklamaları sonrası eksiye döndü

Piyasalarda dün yaşanan büyük kayıplar sonrası bugüne alıcılı başlayan ve yüzde 3'ün üzerini gören BIST 100 Endeksi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs açıklamaları sonrasında yaklaşık 3.000 puanlık kazançlarının tümünü geri verdi ve eksiye döndü.

Dün yaşanan petrol fiyatları kaynaklı büyük kayıplar sonrası bugüne dünya borsalarıyla paralel iyimser başlayan Borsa İstanbul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla düşüşe geçti.

Güne alıcılı başlayan ve yüzde 3'ün üzerini gören BIST 100 Endeksi, Bakan Koca'nın 'Kronavirüsün Türkiye'de olma ihtimali yüksek' sözleri sonrasında 3.000 puanlık kazançlarını geri verdi ve eksiye döndü.

Dünya'nın haberine göre, haftaya yüzde 5.5 kayıpla başlayan BIST, bu sabah yüzde 2.41 yukarıda 106 bin 21 puandan başlamıştı. Açılışın ardından çok dar bir bantta hareket eden BIST 100, günün ikinci bölümünde yüzde 3'ün üzerinde primle 106 bin 600 puandan işlem görüyordu.

Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklamasıyla BIST 100 endeksi 106 bin 100 puandan 103 bin puanın altına kadar geriledi.

Dolar/TL 6.12'de, petrol yüzde 10 yukarıda

Dünkü sert satışlar sonrası küresel piyasalar yaralarını sararken dolar/TL kuru gün ortasında 6.10'lara kadar çekildi. Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında hisse senedi piyasaları kadar etkilenmese de dolar/TL kuru da 6.12'nin üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı ise düne göre yüzde 10 civarı artıda ve 37 doların üzerinde işlem görüyor. Spot altının onsu ise 1660 doların biraz üzerinde seyrediyor.