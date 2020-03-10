Suudi Arabistan, yeni OPEC+ görüşmesine karşı

Koronavirüs krizi karşısında dünyayı petrole gark ederek petrol fiyatlarını sudan ucuz hale getirme adımları atan Suudi Arabistan, yeni OPEC+ görüşmesi düzenlenmesi önerisini de 'anlamsız' diye reddetti.

OPEC+ üye ülkelerini mayıs-haziranda toplama fikrinin 'anlamsız' olduğunu söyleyen Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, yeni görüşmenin, üye ülkelerin koronavirüs krizine karşı koymakta yetersiz olduğunu göstereceğini iddia etti.

Bin Selman, “Sadece bu krize karşı koyma tedbirlerini ve gerekli eylemleri kabul etme konusunda başarısızlığımızı sergilemek için mayıs-haziran’da toplanmakta hiçbir neden görmüyorum” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeleri, 6 Mart'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, ek üretim kesintisi kararında uzlaşamamıştı.

Bu sebepten OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntısına yönelik yükümlülükleri 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Suudi Arabistan, bu fırsattan hareketle, petrol üretimini artırma ve fiyatlarda ek indirimlere gitme niyetinde olduğunu duyurdu.

Bugün Suudi kraliyetinin petrol devi Aramco'dan 'ham petrol üretimini nisan ayında günde 12.3 milyon varile çıkarma' açıklaması geldi.