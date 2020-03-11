Döviz kredisinde 'erken ödeme' ücreti arttı

Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde erken ödeme ücreti 1'er puan artırıldı. Bu arada değişken faizli kredilerde de erken ödeme ücreti alınabilecek.

Merkez Bankası, 10 Şubat'ta çıkarılan ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeler içeren tebliğin, erken ödeme ile ilgili hükümlerinde değişiklik yaptı.

Dünya'nın aktardığına göre, tebliğin ilk halinde kredinin tamamının vadesinden önce ödenmesi durumunda, ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edilebileceği ve tahakkuk etmeyen tam maliyetlerin indirileceği hükmü yer alıyordu.

Yeni yönetmelikte, kredi borcunun bir kısmının da erken ödenmesi halinde erken ödeme ücreti ve maliyet indirimi yapılması hükme bağlandı.

Tebliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle, erken ödeme ücretlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Yönetmeliğin eski halinde tüm kredilerin erken ödenmesinde, erken ödeme ücretinin kalan vadeye bağlı olarak yüzde 1 (24 aya kadar olan vadelerde) ve yüzde 2’yi geçemeyeceği hükmü yer alıyordu. Yapılan düzenlemeyle döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise bu ücretlerin 1’er puan artırılarak uygulanması öngörüldü.

Öte yandan, faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı.