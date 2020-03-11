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14:09 11 Mart 2020
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    Enflasyon- alışveriş-market

    Koronavirüsün ardından vatandaşlar marketlere akın etti: 'Stoklar yeterli'

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    Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaş kolay stoklayabileceği gıda ürünlerini almak için marketlere akın etti. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç stokların yeterli olduğunu belirtiyor.

    Gıda Perakendecileri Derneği, Türkiye’de görülen koronavirüs vakasının ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini belirtiyor.

    GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, marketlerdeki ürün stoklarının yeterli olduğunu ifade ederken, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da sözlerinde belirttiği gibi üzücü ancak korkutucu olmayan açıklama, sektör oyuncularımız tarafından sakinlikle karşılanmıştır. Virüsün Çin'de ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vaka sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vaka ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık diye konuştu.

    Panik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Aykaç, şunları kaydetti:

    "Önlemlerimizi artırarak başta çalışanlarımızın hijyen eğitimlerini sıklaştırıyoruz. Mağazalarımızda, marketlerimizde, restoranlarımızda ve eve teslimat yapan sipariş noktalarımızda önlemlerimiz devam ediyor. Tedarik zincirimizdeki diğer oyuncuları da hazırlıklı olma yönünde uyarıyoruz ve destekliyoruz. Genel merkez, depo ve satış noktalarımızda kişisel hijyen ve dezenfektasyon malzemelerinin kullanımını özendiriyoruz. Tüm satış noktalarımızın giriş ve çıkışlarında, kasalarda, el temasının yoğun olduğu yerlerde dezenfektasyon ürünlerini bulundurma ve tüketicilerimizin kullanımını özendirmeye karar verdik. İlk etapta bu aksiyonu hızlıca uyguluyoruz."

    'Talep karşılamakta sorun yok'

    Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında bir kesinti beklemediklerini belirten Aykaç, şöyle devam etti:

    “Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır.

    Bu sayede tüketicimizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağız. Bu aşamada vatandaşlarımızdan, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışveriş diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacaktır. Bu hususta özellikle hassasiyet bekliyoruz."

    Devlet ve özel sektör tarafından alınan önlemlerin yanı sıra, toplum tarafından uygulanacak bireysel önlemlerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Aykaç, Sağlık Bakanlığı tarafından vurgulanan 14 gün kuralı ve 14 koruma önleminin her kesim tarafından mutlaka uygulamaya alınması gerektiğini belirtti.

    GPD üyesi global perakendecilerin de deneyimlerinden yararlandıklarını dile getiren Aykaç şunları söyledi:

    “Çalışanlarımızın sağlığına büyük önem vererek uyarıları dikkate alıyor, gerekli tedbirleri uyguluyoruz. İşlerimizin sürekliliği ve tüketicimize kesintisiz hizmeti sürdürmek için çalışanlarımız bizler için çok önemli. Bununla beraber virüsün yayılmasının hızlıca önlenmesi ve tespit edilen vakanın bir an önce sağlığına kavuşması da en büyük temennimizdir.

    Sozcu.com.tr’nin sektör yetkililerinden aldığı bilgilere göre vatandaş evinde kolayca stoklayabileceği mercimek, un, makarna gibi ürünlere büyük ilgi gösteriyor.

    Etiketler:
    Fahrettin Koca, Türkiye, Vatandaşlık, Stok, Koronavirüs
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