Forbes: Petrol savaşını Rusya kazanacak

Ellen R. Wald imzalı yazıda, Moskova’nın bu savaşta favori görünmesinin birkaç nedeni sıralandı.

Öncelikle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın, petrol konusunda zor kararlar alma yeteneğine sahip deneyimli yöneticiler olduğu ifade edilen yazıda, aynısının Suudi yöneticiler için söylenemeyeceği kaydedildi.

Yazıda, “İkincisi, Rusya dayanır, oysa Suudi Arabistan’ın daha erken teslim olmak ve OPEC'i piyasayı dengelemeye zorlamak için nedenleri var” dendi.

Ayrıca Saudi Aramco’nun halka açılmasının da Rusya’nın lehine bir durum olduğunu kaydeden Wald, her 5 Suudi vatandaştan birinin bu şirketin hisselerini satın aldığını, hatta bunun için kredi aldığını, ama OPEC+ anlaşması bozulduktan sonra hisselerin ucuzladığını ve fiyatların düşmeye devam ettiğini yazdı.

Yazıda, “Görünüşe bakılırsa Suudi Arabistan bir noktadan sonra baskıya boyun eğecek ve bu piyasayı dengelemek için bir şeyler yapacak. Ama bununla birlikte Suudi liderlerin imajlarını nasıl kurtaracağı da büyük bir soru işareti” dendi.