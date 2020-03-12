Dolar/TL 6.20'nin üzerinde

Dolar/TL bu sabahki işlemlerde 6.21-6.22 bandında hareket ediyor. Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7.03 seviyelerinde.

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 34 dolar civarında.

Dünya'nın aktardığına göre, spot altının onsu ise 1630 doların biraz üzerinde.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.

Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar.

DSÖ'nün 'pandemi' açıklaması kayıpları artırdı

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü 'pandemi' yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.