Döviz mevduatları 200 milyar doları aştı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları rekor seviyelerini yeniledi ve 201 milyar 701 milyon dolara yükseldi. Son bir haftada döviz hesaplarında yaklaşık 2 milyar dolar artış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri' yayımlandı. Açıklanan verilere göre, 2 haftadır rekor kıran yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 200 milyar doları geçti.

Bir önceki hafta 199 milyar 735 milyon dolara yükselen ve rekor kıran yurt içi yerleşikler döviz hesapları 6 Mart ile biten haftada 201 milyar 701 dolara ulaştı.

Tüzel kişi döviz hesaplarında artış

Dünya gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 124 milyar 518 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 77 milyar 183 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu.

Geçtiğimiz haftaya oranla gerçek kişilerin hesabındaki döviz tutarı sabit kalırken, hesaplardaki 2 milyar dolarlık artışın tamamı tüzel hesaplardan kaynaklandı. Geçtiğimiz hafta 77 milyar dolar olan tüzel hesaplar, bir önceki hafta 75 milyar dolar düzeyindeydi.

Hesaplara eklenen döviz cinsi dolar oldu

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 108 milyar 188 milyon doları ABD doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 71 milyar 843 milyar dolar oldu.

Geçtiğimiz hafta döviz hesaplarının 106 milyar 403 milyon doları ABD doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 71 milyar 502 milyar dolar oldu.