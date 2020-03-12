TURSAB: Turizm sektörü hükümetten destek bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden bir kaynak, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan turizm endüstrisinin hükümetten destek beklediğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan TURSAB kaynağı, “Koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan krizin sonuçlarını biz de hissediyoruz. Ülkemizin turizm endüstrisi temsilcileri Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na destek talebini ilettiği ortak bir mektup yazdı” dedi.

“Bugün bakanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’la görüşmesi ve görüşmede turizm sektörünü desteklemek için bir eylem planının kabul edilmesi bekleniyor” diyen kaynak, şu anda bir belirsizliğin görüldüğünü, sektöre yönelik belirli destek tedbirlerinden söz etmek için erken olduğunu ifade etti.