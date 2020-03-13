Bloomberg, Rusya’nın petrol savaşındaki üstünlüklerini açıkladı

Bloomberg’de yer alan haberde, Rusya’nın üstünlükleri olarak düşük üretim maliyeti, gelişmiş altyapı, esnek vergi sistemi ve dalgalı kur gösterildi.

Bank of America ve Raiffeisenbank uzmanlarının değerlendirmesine göre, Rus petrol üreticileri gelirin bir kısmını dolar olarak aldığı, harcamalarını ise ruble olarak yaptığı için üretime yatırım yapabiliyor, oysa rakipleri harcamaları kısmak zorunda kalıyor.

Bloomberg daha önce Suudi Arabistan’ın, Rotterdam’a Arap Light petrolünü yaklaşık 25 dolardan teklif ettiğini, bunun Rus Urals petrolü fiyatına göre çok büyük bir indirim olduğunu yazmıştı. Haberde ayrıca Suudi Aramco’nun Avrupalı rafinerilere, geleneksel hacimlerden çok daha yüksek petrol hacimlerini teklif ettiği belirtilmişti.