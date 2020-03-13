Benzine ikinci indirim geliyor

EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan indirimin ikincisi geliyor.

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Böylece Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya, İzmir'de ise 6.14 liradan 5.63 liraya inecek.

Motorin, benzini geçecek

NTV'nin aktardığı habere göre, motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara'da 5.74, İstanbul'da 5.67, İzmir'de ise 5.75 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.