Petrol savaşının en büyük kaybedenleri açıklandı

Dünya petrol piyasasında gelişen fiyat savaşının başlıca kaybedenlerinin ABD ve bazı OPEC ülkeleri olduğu belirtildi.

CNBC’nin aktardığına göre analiz uzmanları, petrol fiyatlarındaki ani düşüşün ABD’nin şeyl petrol endüstrisine yönelik büyük darbe olduğunu dile getirdi. Norveçli danışmanlık şirketi Rystad Energy de Brent petrol fiyatlarının 30 dolar olması durumunda ABD’deki şeyl petrol üretiminin rantabl olmayacağını bildirdi.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ekonomileri daha az çeşitlendirilmiş olan üyeleri için de büyük darbe. Uzmanlar, Irak, Cezayir ve Nijerya’nın çok zor durumda olduğunu söyledi.

CNBC haberinde, “Bu ülkeler büyük mali sorunlarla karşı karşıya kalacak. Birçoğu kamu sektörü çalışanlarına maaş ödemekte zorluk çekecek. Ayrıca sağlık ve eğitim için para sıkıntısı çekecekler, bu yüzden bu ülkelerde sosyal gerginlik artacak” ifadesine yer verildi.