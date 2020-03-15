JPMorgan, koronavirüs kaynaklı küresel resesyon konusunda uyardı

ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, dünya üzerinde olumsuz etkisi süren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Avrupa GSYİH’sının yüzde 3’ten fazla düşebileceğini ve bu durumun küresel resesyona yol açabileceği konusunda uyardı.

Business Insider sitesinin JPMorgan’dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, dünyada olumsuz etkileri süren Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Avrupa gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 3’ten fazla düşüş kaydedebileceğini ve bu durumun önümüzdeki temmuz ayından itibaren küresel resesyona yol açabileceğini yazdı.

Haberde, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomilerinin bu yaz koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı hissedilebilir bir resesyon ile karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Banka uzmanları, virüsün ekonomileri ne şekilde etkileyeceği yönündeki beklentilerin, enfeksiyonun yayılma boyutlarından (Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre koronavirüs vakaları 120’den fazla ülkede görüldü) ve para piyasaları üzerindeki yıkıcı etkisinden dolayı ‘son haftalarda sert bir şekilde değiştiğine’ dikkat çekti.

JPMorgan’ın tahminlerine göre ABD’nin GSYİH’sı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2, ikinci çeyreğindeyse yüzde 3 oranında düşebilecek, Avrupa bölgesindeki GSYİH ile sırasıyla yüzde 1.8 ve 3.3 oranında düşüş kaydedebilecek. Ekonomistler, oluşan bu durumun küresel çapta bir resesyona neden olabileceğini ifade etti.