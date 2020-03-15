Bloomberg: Petrol talebindeki düşüş tarihi rekor kırabilir

Bloomberg, koronavirüs ve bu salgını durdurmak için alınan tedbirler yüzünden petrole olan talebin tarihin en büyük düşüşünü sergileyebileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg'in haberinde, “Seyahat yasakları, evden çalışma, iptal edilen tatiller ve bozulan tedarik zincirleri, tüm bunlar yakıt talebinde düşüş anlamına geliyor. Toplum virüse tepki vermeye devam ettiği sürece petrol fiyatları düşmeye devam edecek” ifadesine yer verildi.

Piyasada, 2019 yılında günde 100 milyon varilin biraz üzerinde olan petrol talebinin bu yıl tarihin en büyük düşüşünü göstereceği yönünde endişeler artıyor. Düşüşün, 2009’daki durgunluk sırasında yaşanan günlük bir milyon ve hatta ikinci petrol krizinden sonra küresel ekonominin çöküş yaşadığı 1980’de görülen günlük 2.65 milyon varil seviyesinden daha büyük olabileceği ifade ediliyor. Hatta bazı tüccarlar, petrol fiyatlarının, 1997-1999 Suudi Arabistan-Venezüella fiyat savaşından bu yana görülmeyen tek haneli rakamlara kadar düşebileceğini düşünüyor.

Trafigura Group’tan Saad Rahim, “Talepteki böyle bir durumu tarihte hiçbir zaman görmedik” dedi.

Vitol Group’tan Giovanni Serio, “Talepte son derece sert düşüş göreceğiz” diye konuştu.

Goldman Sachs, petrol talebindeki düşüşün şubat-nisan döneminde her ay günlük 4 milyon varilden daha fazla gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Diğer yatırımcılar ise daha da kötü olacağı beklentilerini dile getiriyor. Andurand Vakfı’nın değerlendirmesine göre, talep yılın ilk çeyreğinde ve hatta daha büyük sürede günlük 10 milyon varil düşebilir.

Trafigura da petrol talebindeki düşüşün en kısa zamanda günlük 10 milyon varil bulacağını bekliyor. Ama Bloomberg bu tahminin çeyrek veya yıl bazında değil çok daha kısa dönem için geçerli olduğunu kaydediyor.

IHS Markit danışmanlık şirketi ise yıllık dönemde talep düşüşünün en kötü senaryoya göre ortalama günlük 2.8 milyon varili bulacağını düşünüyor. FGE danışmanlık şirketi ise 2020 içinde talep düşüşünün günlük 1.3 milyon varil olarak gerçekleşeceği görüşünde.