Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed), Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faizleri neredeyse 0'a çekerken 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gideceğini açıklamıştı.

Piyasalar başta Koronavirüs salgını olmak üzere yoğun haber akışıyla sürekli hareketleniyor. Dolar geçen haftaya 6.10 liradan başlamıştı. Dünya borsalarında tarihin en büyük dalgalanması yaşanırken yatırımcılar da güvenli liman arayışına girdi. Normalde güvenli liman denince akla ilk altın gelirdi ancak perşembe günü altında yaşanan hızlı düşüş olağanüstü bir dönemden geçildiğini tüm yatırımcılara hatırlatmış oldu.

Koronavirüs salgını ve bununla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya seyahat yasağı koyduklarını açıklaması risk algısını yükseltti. Bunun yanında artık salgının yeni merkezi haline gelen Avrupa'da, özellikle İtalya ve İspanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tüm bu belirsizlikler ABD varlıklarına olan talebi artırdı. Bu da doların neredeyse dünyadaki diğer tüm para birimlerine karşı güçlenmesine yol açtı. Bu sebeple dolar TL karşısında sert yükselişler yaşarken Euro geçen hafta aynı çıkışı yapmadı.

Dolar, 6.28'e kadar indi

Geçen haftayı 6.33 seviyesinden dolar/TL yeni haftaya Fed sürpriziyle girdi. Daha önce olağanüstü bir toplantıyla politika faizini 75 baz puan aşağı çeken Fed, dün gece de yine sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık indirime gitti. Fed'in kararı sonrası 6.28'lere düşen dolar/TL burada tutunamadı ve yeniden yükselişe geçti. Dolar yeni güne de 6.3156'dan başladı.

19 Mart'ta PPK toplanıyor

Yeni haftada Koronavirüs salgınıyla ilgili yurt içi ve dışındaki gelişmeler takip edilecek. Bunun yanında merkez bankalarının alacakları önlemler piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. 19 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar yurt içinde seyri belirleyecek. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin OPEC ülkeleri ile Rusya arasındaki anlaşmazlık da olumlu adımlara rağmen henüz çözülebilmiş değil.