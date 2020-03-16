Fed'in faizi sıfıra çekmesi sonrası altın tekrar yükselişte

ABD'de Merkez Bankası niteliğindeki Fed'in 18 Mart toplantısını beklemeyip erken bir faiz hamlesi daha yapması ve politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına çekmesi sonrası, külçe altın fiyatı pazartesi gününe yüzde 3 artışla girdi.

Sabah anlık olarak altının ons fiyatı yüzde 1.4 artıp 1550.26 dolara çıktı. Bu cuma günkü yüzde 3 düşüşün ardından yüzde 2.8 artış anlamına geliyor.

Altın vadeli işlemleri fiyatı yüzde 2.4 artıp 1553.30 dolara yükseldi.

Bloomberg'e konuşan Oanda Corp. analisti Edward Moya, altının ons fiyatının 1600 doların üzerine çıkması beklentisini dile getirdi.

Gold prices surge on Fed Reserve slashing benchmark interest rates https://t.co/byYIl7XDCg — Sputnik (@SputnikInt) March 16, 2020

Likidite krizi

Koronavirüs krizi karşısında Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişlemesi ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurmasına dikkati çeken analistler, küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bununla birlikte küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerine dikkat çekildi.