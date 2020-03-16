Wall Street'te yüzde 10 düşüş yüzünden yine işlemler otomatik olarak durdu

Koronavirüs, ABD borsalarını çökertmeye devam ediyor. Mali kriz korkusuyla bugünkü Dow Jones ve Nasdaq endeksleri açılışta yüzde 10'a yakın düşüş yaşayınca, hisse alım satım işlemleri bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu.