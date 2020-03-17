Borsada devre kesici uygulaması kaldırıldı, dolar 6.40'ın üzerinde

Borsa İstanbul'da yüzde 5'lik devre kesici uygulaması yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Aşağı yönlü olarak ise yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edecek. Dün 6.44'e kadar yükselen dolar, bu sabaha 6.42 civarında başladı.

Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketlerini engellemek ve hisse senetlerinin hızlı değer kaybının önüne geçebilmek için devre kesici uygulamasında değişikliğe gidildi.

Panik satışlarında hisse senetlerinde aşağı yönlü uygulanan yüzde 5'lik devre kesici uygulamasına devam edilirken, yukarı yönlü hareketlerde hisse senetlerinde işlem kesintisi yapılmayacak. Böylece aşağı yönlü hareketlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Dolar 6.42 seviyesinde

Öte yandan küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı sert satışlar sürerken Türk Lirası da baskı altında kalmaya devam ediyor.

Dün yüzde 1'in üzerinde artışla Eylül 2018'den beri en yüksek seviye olan 6.44'e kadar çıkan kur yeni güne de 6.42 civarında başladı. Euro/TL 7.18'de, sepet kur 6.80'de seyrediyor.

Devre Kesici Uygulaması nedir?

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.