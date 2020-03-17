Benzin fiyatlarına 25 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5.69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.44 lira olacak.
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.60 liradan 5.35 liraya; İzmir'de 5.70 liradan 5.45 liraya düşecek.
Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatında 11 Mart'ta 60, 14 Mart'ta 51 kuruş indirime gidilmişti. 17 Mart gecesi ise 7 kuruş zam yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)