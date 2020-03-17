Kısa vadeli dış borç stoku 123.6 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 ocak dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku 2019 yılsonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 oranında artarak 56.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 58.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yılsonuna göre yüzde 11.3 oranında azalarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 oranında azalarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0.7 oranında azalışla 13.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.