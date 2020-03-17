Fransa salgının ekonomik etkilerine savaş açıyor: Büyük şirketler kamulaştırılabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel finans piyasasında yaşanacak kargaşalara karşı başlıca şirketleri korumak isteyen Fransa, destek için gerekirse kamulaştırma dahil olmak üzere tüm önlemleri almaya hazır olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre telekonferans aracılığıyla gazetecilere açıklama yapan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, “Büyük Fransız şirketlerini korumak adına mümkün olan tüm imkânları seferber etmekte tereddüt etmem” dedi.

Le Maire, “Bu, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesiyle yapılabilir, hisse alımıyla yapılabilir, hatta gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim” ifadeleriyle seçenekleri sıraladı.

Financial Times da, Le Maire’nin şirketlere yardım için 45 milyar euroluk bir önlem paketi szöü verdiğini belirtti.

Salgından en çok etkilenen 7. ülke

Fransa; Çin, İtalya, İran, İspanya, Güney Kore ve Almanya’nın ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olarak biliniyor.

Salgın nedeniyle ülkede şimdiye kadar 148 kişi yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 655’e yükseldi.

Macron önlemleri duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün bir ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke genelinde alınan önlemleri açıkladı. Bu kapsamda serbest dolaşım zorunlu haller dışında sınırlandırıldı, pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turu ileri bir tarihe ertelendi, tartışmalara neden olan emeklilik reformu askıya alındı.

Macron ayrıca salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söyledi.

Ayrıca şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınması gibi birçok kolaylık sağlandı.