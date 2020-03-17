Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır" denildi.
Açıklamanın devamında "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor.
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