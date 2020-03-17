Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

19 Mart’ta toplanması gereken Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplandı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e çekti.