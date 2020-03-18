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16:34 18 Mart 2020
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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeksiz kalma durumu söz konusu değil

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.

    Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, halkın temel gıdası olan ekmeği üreten iş yerlerinde hijyen tedbirlerinin olağanüstü durumda olması için odalara genelge gönderdiklerini söyledi. 

    Bugüne kadar temiz üretilen ekmeğin daha hijyen üretilmesi için tedbirlerin 3-4 kat arttırıldığını ifade eden Balcı, üretim aşamasında hijyenine dikkat edilen ekmek konusunda alım aşamasında da aynı duyarlılığın sergilenmesi gerektiğini belirtti. 

    © AA /
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    Balcı, vatandaşın ekmeği aldığı yerlerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu aşamada perakende satış yerlerinde özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızın gerekli uyarıları var. Burada görev, illerdeki İl Tarım Müdürlüğü ile belediyelere düşmektedir. Bakkal ve marketin dışında kaldırımda ekmek dolabı, pazar yerinde ekmek satışı veya arabada ekmek satışının önüne geçilmesi lazım. Yoksa üretim aşamasında göstermiş olduğumuz hijyen konusundaki dikkatin hiçbir anlamı kalmaz" diye konuştu.

    Halkın ekmek konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı konusunda kendilerine çok soru geldiğini anlatan Balcı, bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklama yaptığını, buğday ve unda sıkıntının olmadığını söyledi.

    Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum gündemimizde yok, söz konusu da değil" diyerek, bu yüzden vatandaşın tedirgin olmaması gerektiğini aktardı.

    'Ekmek satışında kota koyulması gibi bir ihtiyaç şu anda yok'

    Vatandaşın bu sebeple fazla ekmek alarak israfa yol açmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Pakdemirli, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
    © AA / Ömer Evren Atalay
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    "Şu anda ekmeğin kilogram fiyatı azami ülke genelinde 7.5 lira civarında seyrediyor. Fırıncı esnafı, böyle hassas zamanlarda ekmek fiyat konusunu gündeme getirmemiştir. O hassasiyetimizi muhafaza ederiz. Türkiye genelinde 7.5 liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız. Vatandaşımız gereksiz şekilde 5-10 çuval un alıp kenara koyarsa o zaman bizim hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Sayın bakanımız da açıkladı, bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız yüzde 25 kapasiteyle çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman nasıl tedarik ediyorsa o şekilde tedarik etme imkanı var." 

    Balcı, vatandaşların hijyenik olmayan ortamda satışı yapılan ekmeği almaması gerektiğine dikkati çekerek, "Ekmek satışında kota koyulması gibi bir ihtiyaç şu anda yok. Vatandaş 3-4 ekmek alıyorsa bilinçli vatandaşımız o ekmeği ertesi gün tüketecektir. Sokağa çıkmak istemediği için belki 2 günlük ekmeğini alabilir, bundan doğal bir şey olmaz. Aldığı ekmeği israf etmeyip tükettikten sonra hiçbir sakınca yok" şeklinde konuştu. 

    Etiketler:
    Hijyen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli, Ekmek, Stok, Türkiye, Bekir Pakdemirli, Halil İbrahim Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu
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