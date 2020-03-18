Koronavirüs yüzünden küresel ekonominin durduğu ve borsaların çöktüğü dönemde, Suudi Arabistan'ın indirim politikasına koşut, petrol fiyatları 2002'den beri en dip noktayı gördü.

Petrol fiyatları üst üste üç gündür düşüş yaşarken, bugün Kuzey Denizi Brent ham petrol varil fiyatı bir ara yüzde 7.2 değer kaybedip 26.66 doları, yani 2003'ten beri en düşük fiyatı gördü.

Brent ham petrol varil fiyatı daha sonra yüzde 4.1 değer kaybıyla seyredip 27.60 dolardan işlem gördü. Bu da son 4.5 yılın en dip noktası oldu.

ABD'de Batı Teksas Ortalama (West Texas Intermediate) ham petrol varil fiyatı yüzde 12 değer kaybederek 23.60 dolara kadar düştü ki, bu, Haziran 2002'den beri en alt fiyatı görmesi anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe koşut petrol talebinde de yüzde 10 düzeyinde düşüş olduğu belirtildi.

ABD merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, gelişmeleri "Suudi Arabistan'ın Rusya ile fiyat savaşını tırmandırıp üretimi gelecek aylarda rekor yüksek düzeyde tutmayı taahhüt etmesinin ardından, petrol fiyatları 18 yıldır ilk kez 24 doların altına indi" diye değerlendirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını duyurmuştu.

Petrol türleri dışında, altın, gümüş, platin, bakır gibi tüm emtia fiyatlarında yüzde 5'i bulan düşüşler yaşanıyor.