Akaryakıtta çifte indirim

Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt indirimleri devam ediyor.

Bu kez indirim hem benzinde hem de motorinde. Motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İndirimle ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.48 liradan 5.29 liraya, İstanbul'da 5.38 liradan 5.19 liraya, İzmir'de 5.50 liradan 5.31 liraya düşecek.

Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5.35 liradan 5.19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5.44 liradan 5.28 liraya inecek.