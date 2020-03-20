Lukoil Başkan Yardımcısı Fedun: Petrol fiyatları 15-20 dolar seviyesine inebilir

Lukoil Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol fiyatlarının 15-20 dolar seviyesine kadar inebileceğini ifade etti.

RBK haber ajansına demeç veren Fedun, Lukoil'in bir teknik analiz yaptığını ve buna göre şu anda ilk direnç noktasının 32 dolar seviyesinde bulunduğunu, tavan seviyenin ise 28 dolar olduğunu belirtti.

Fedun, ikinci direnç noktasının ise 15-20 dolar seviyesi olduğunu kaydederek petrol fiyatlarının bu seviyelere inme olasılığını bulunduğunu vurguladı.