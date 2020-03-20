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11:27 20 Mart 2020
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    İşsizlik

    İşsizlik rakamları açıklandı

    © AA /
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2.7 puan artarak yüzde 13.7 olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 16.0 oldu.

    ‘İstihdam oranı yüzde 45.7 oldu’

    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.7 oldu.

    ‘İşgücüne katılma oranı yüzde 53.0 olarak gerçekleşti’

    İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 53.0 olarak gerçekleşti.

    15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 14.0, istihdam oranı yüzde 50.3 oldu

    Türk Lirası, TL
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu
    15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2.8 puan artışla yüzde 14.0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3.1 puanlık artışla yüzde 16.1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1.7 puanlık azalışla yüzde 50.3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 58.5 oldu.

    Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.4, istihdam oranı yüzde 33.1 olarak gerçekleşti

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5.1 puan artarak yüzde 25.4, istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak yüzde 33.1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 44.4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1.5 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.

    İstihdam edilenlerin yüzde 56.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı

    İşsizlik
    © AA /
    İşsizlik oranı yüzde 13.3'e, işsiz sayısı 4 milyon 308 bine yükseldi
    2019 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 18.2'si tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 56.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.6 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.2 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı. 2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.

    İşsizlik oranı en yüksek bölge TRC3 oldu

    İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 30.9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 7.6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

    En yüksek istihdam oranı TR21 Bölgesi'ne ait oldu

    En yüksek istihdam oranı yüzde 53.0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30.0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

    İşgücüne katılma oranı en yüksek bölge TR21 oldu

    En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59.6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 43.5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

    Etiketler:
    TÜİK, işsizlik
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