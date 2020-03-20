Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: İşsiz fonu var ama fonda nakit yok

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümetin ekonomiyi canlı tutmak ve mağduriyetleri gidermek için elinde kaynak olmadığını söyledi. Yılmaz, "130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok" dedi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e konuşan İYİ Partili Yılmaz, koronavirüsün ekonomiye etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, hükümete düşenin ekonomide toplam talebin canlı tutulması olduğunu belirterek, "Yaşadığımız sağlık sorunu nedeniyle evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu iki durum birbirine taban tabana zıt. Bu durumda hükümet ekonomi için var olan istihdamı muhafaza etmeli hatta yeni istihdam yaratmalı” diye konuştu.

'Fon hazine borçlanmalarına kullanılıyor'

Yılmaz "Kala kala elimizde işsizlik fonu kalıyor eğer fonda para kaldıysa, 130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok. Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine, hazine borçlanmalarına kullanılıyor, yani devlet bu parayı harcıyor. Tahvil ve bono var, nakit para yok, sadece yükümlülük var" ifadelerini kullandı.