Bakan Pekcan: Tüketiciler artık pazarlarda, marketlerde meyve ve sebzeleri elle seçemeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de dört kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak aldıkları yeni önlemleri açıkladı.

Pekcan, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı: