Bakan Pekcan: Tüketiciler artık pazarlarda, marketlerde meyve ve sebzeleri elle seçemeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de dört kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak aldıkları yeni önlemleri açıkladı.
Pekcan, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.
Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.
Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.
- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.
- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.
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