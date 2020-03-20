Albayrak: Ekonomi birimlerinin kadrolarına 2 bin kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz" dedi.
Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve maliye, defterdarlık, gelir uzman yardımcılıkları ile vergi müfettiş yardımcılığı ve avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.
Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 20, 2020
Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz. pic.twitter.com/rdeWmMRfvU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı için 26 Ekim'de sözlü sınav yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı, Gelir Uzman Yardımcısı kadroları için 24 Ekim'de yazılı, 7 Aralık'ta sözlü sınav gerçekleştirilecek.
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