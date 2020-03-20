Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni önlem: Hiçbir belediye su kesintisi uygulamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldı. Bakanlığın genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulayamayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de dört kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birtakım yeni önlemler aldı.

Bakanlığın genelgesine göre belediyeler, geçici bir süre hiçbir gerekçeyle abonelerinin suyunu kesemeyecek ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.