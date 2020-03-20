Kolonya üreticileri fiyatta anlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi.

Kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettikleri belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" denildi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından kolonyaya olan talep artmış, buna bağlı olarak fiyatlar da fahiş derecede yükselmişti.

Ülkenin birçok ilinde vatandaşlar uzun kolonya kuyrukları oluşturmuştu.