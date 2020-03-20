Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzine 4, motorine ise 11 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 11 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 4, motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



Benzinde 4

Motorinde 11 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 20, 2020

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