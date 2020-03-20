'Rusya petrol savaşında Suudilere ateşkes için yalvarmayacak'

Bloomberg'de yer alan haberde, Rusya yönetiminin, OPEC+ anlaşması bozulduktan sonra petrol fiyatlarında düşüşe hazır olduğu ifade edildi.

Moskova’nın, Riyad’ın tutumunu şantaj olarak gördüğü belirtilen haberde, Rusya tarafının bu krize Suudilere göre daha iyi dayanabileceği görüşünde olduğu kaydedildi.

Bloomberg’e konuşan Rusya hükümetinden bir kaynak, "Putin, baskı yapılabilecek birisi değil" dedi.

Kaynak, Kremlin’in OPEC+ kapsamında işbirliğine açık olduğunu, ama bunu sadece kendi şartlarına göre yapacağını vurguladı.