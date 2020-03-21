Kayıt
14:56 21 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    IMF Strateji Direktörü: Küresel ekonomi, koronavirüsten vahim etkilense de ilk şoku atlatacak güçte

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103902/97/1039029712_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_ff19fd196ad4062a87d94326e8cc0a70.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003211041652686-imf-strateji-direktoru-kuresel-ekonomi-koronavirusten-vahim-etkilense-de-ilk-soku-atlatacak-gucte/

    Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, küresel ekonominin koronavirüsten oldukça vahim etkileneceği, ancak pandeminin yayılma döneminin uzun sürecek olması ve istihdam oranlarının yüksekliği sayesinde ilk şoku savuşturacağı öngörüsünde bulundu. 

    IMF'nin websitesinde yayımlanan podkastta, Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, 'ekonomik şokun geçici olduğuna dair güven tesis edecek şekilde koronavirüsün yayılmasının sınırlanmasını', hükümetler için temel hedef olarak koydu.

    Halihazırda hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığını söyleyen Alman strateji direktörü,  "Belki de ihtiyacımız olduğundan da fazlasını yaptılar, ama güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" dedi. 

    Mali kurumların 2008-2009 küresel mal krizi öncesine kıyasla daha dirençli ve hazırlıklı olduğu değerlendirmesini yapan Mühleisen, istikrarlı büyüme ve yüksek istihdam oranlarının koronavirüs krizine karşı tampon görevi görmesi gerektiğini savundu.

    "Bu bağlamda kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi" demekle birlikte yine de etkisinin 'oldukça vahim' olacağını dile getirdi.

    IMF'nin krize sıfır ya da çok düşük faiz oranlı kredi ve hibelerle yanıt vermeye çalıştığını, gelişmekte olan piyasalara keskin sermaye çıkışlarıyla baş etmekte yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Mühleisen, emtia fiyatları, özellikle petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, pek çok ülke için ilave sorun oluştururken, diğer yandan emtia ithal eden ülkeler için rahatlatıcı olduğuna dikkat çekti.

    Mühleisen, koronavirüs krizinin hem hükümetin hem de özel sektörün yeterince tamponu olması ihtiyacını gözler önüne serdiğini, bu yüzden IMF'nin yüksek borç oranlarını gözlemlemeye devam edeceğini kaydetti.

    Alman ekonomist "Ülkelerin sorumlu davranması ve şimdiki gibi kamusal politikalarla karşılık verme ihtiyacı doğduğunda hareket alanımızın olması önemli" dedi. 

    Geçen hafta G7 liderlerinin koronavirüs pandemisine müdahale için ne pahasına olursa olsun gereken her şeyi yapacaklarını beyan etmesi, ama hiçbir somut adım açıklamaması, piyasalardaki endişeyi tırmandırmıştı.

    Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christiane Lagarde'ın pandeminin en çok vurduğu ikinci ülke olan İtalya'nın başının çaresine bakması gerektiğine dair sözleri de büyük tepki çekmişti. 

    Ay başında IMF ve Dünya Bankası, koronavirüsle mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını duyurmuştu.

    G20 ülkeleri liderleri, gelecek hafta sanal bir zirve düzenleyecek, ama aralarındaki görüş ayrılıkları yüzünden güçlü şekilde koordine edilen eylemler çıkması beklenmiyor.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet