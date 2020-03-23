Albayrak: Kamu bankalarımızın adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kamu bankalarının aldığı önlemleri hatırlattı. Albayrak, bu adımlara özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın aldığı önlemleri değerlendirdi.

"Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum."

Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.



Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020

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